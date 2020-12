Ruby Ter, legittimo impedimento per salute: a Roma slitta processo Berlusconi

(Afp)

Slitta per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi il processo a Roma che vede come imputati l’ex premier e Mariano Apicella per la presunta corruzione legata alla falsa testimonianza del cantante napoletano riferita alle feste organizzate ad Arcore. I giudici della seconda sezione penale di piazzale Clodio hanno accolto la richiesta di legittimo impedimento presentata dall’avvocato Franco Coppi, difensore di Berlusconi, sottolineando come “dalle cartelle cliniche presentate emergono seri problemi cardiologici” per l’ex presidente del Consiglio.

I giudici hanno inoltre respinto la richiesta del pm Roberto Felici di stralciare la posizione di Apicella dal processo, spiegando che le due posizioni sono strettamente connesse. Secondo l’accusa, il cantante napoletano grazie alla sua falsa testimonianza in merito alle feste ad Arcore avrebbe ricevuto in cambio 157mila euro.