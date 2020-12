Vaccino Covid, Zampa: "Si parte il 15 gennaio"

Foto Afp

"Noi non saremo gli ultimi ad iniziare a vaccinare. Mancano le informazioni. L'Inghilterra si è ritrovata a rallentare moltissimo. Meglio organizzare bene prima. Noi cominceremo da 1 milione e mezzo di persone e lo faremo dal 15 gennaio". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa ospite di 'Radio anch'io' su RaiRadio1. "In merito alle liste dei vaccinandi, ieri il commissario Arcuri ci ha tranquillizzato", ha precisato.

Per quanto riguarda la possibilità che vengano introdotte misure più restrittive per il Natale, Zampa ha spiegato: "Nessuna decisione è stata ancora presa sulla zona rossa. Si sta discutendo di misure parecchio rigorose che fermano molto di più i movimenti delle persone. Sono misure che vanno da quello che sta nella zona arancione a eventualmente zona rossa. Lo sforzo chiesto al Cts è di chiarezza, deve essere in grado di dire quali sono le misure che impattano di più".