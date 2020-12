Calcioscommesse, giudice Salvini: "Inchiesta Cremona? Giustizia non va, c'è chi ha patteggiato"

"Nell’indagine sul Calcioscommesse ci sono state quasi 60 confessioni di calciatori che hanno raccontato come sono state truccate le partite di serie A, serie B e Lega Pro, ci sono centinaia di pagine di confessioni che raccontano come sono state manipolate decine di partite, chi corrompeva i giocatori - i cosiddetti 'zingari' (nelle carte dell'inchiesta) dei paese dell’ex est europeo - sono addirittura venuti dall’estero, dall’Ungheria e dalla Croazia per costituirsi e raccontare come corrompevano con decine di migliaia di euro i giocatori". Il magistrato Guido Salvini ricorda tutti i fatti analizzate sul Calcioscommesse e commenta così all'Adnkronos la decisione dei giudici di dichiarare prescritto il procedimento nei confronti degli ultimi cinque imputati tra cui l'ex calciatore Beppe Signori. Salvini è il giudice che nel 2011 si è trovato a dover decidere su uno dei più grandi scandali che ha coinvolto il calcio e che portò il procuratore capo Roberto Di Martino a formulare le ipotesi di accusa nei confronti di un centinaio di indagati.

"Le sentenze disciplinari della Giustizia sportiva nei confronti dei giocatori e delle squadre sono state rapide e molto severe. Una quindicina di imputati hanno patteggiato condanne alla fine delle indagini. Un fenomeno di corruzione che si stava estendendo a tutti i campionati è stato bloccato e molte squadre hanno approntato strumenti preventivi", aggiunge.

"Ma se poi la giustizia in più di 9 anni non riesce a giungere ad una sentenza di primo grado sulle accuse e chiude tutto per prescrizione come un arbitro che fischia il finale di partita - conclude il giudice Salvini all'Adnkronos - qualcosa davvero nel nostro meccanismo non funziona. E questo è un incentivo a far ripartire un fenomeno che svilisce il mondo del calcio e i tifosi che credono in uno sport onesto", conclude il giudice Guido Salvini.

(di Antonella Ferrante)