Coronavirus Emilia Romagna, oggi 1.238 casi: il bollettino

Foto Ipa/Fotogramma

Sono 1.238 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia Romagna, secondo il, bollettino di oggi. Si registrano altri 78 morti.

Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 148.974 casi di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 17.567 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende ancora, arrivando al 7%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 48,6 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 210 nuovi casi, poi Bologna (202), Reggio Emilia (178), Modena (148) e Rimini. Confermato il calo dei contagi misurato ogni 5 giorni: sono stati 7.248 nei giorni dal 7 all’11 dicembre, rispetto ai 9.220 dei giorni 2-6 dicembre e ai 9.686 dei giorni 27 novembre-1 dicembre.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.946 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 79.151. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 62.846 (-1.786). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 59.861 (-1.760), il 95,3% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 212 (-2), 2.773 quelli negli altri reparti Covid (-24).