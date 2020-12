Coronavirus Sardegna, 405 contagi e 23 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Cagliari, 16 dic. (Adnkronos) (Zoc/Adnkronos)

In Sardegna si registrano 405 nuovi casi di positività al Covid-19 e 23 morti in una sola giornata. Tra le vittime, 7 erano residenti della provincia di Sassari, 5 della Città Metropolitana di Cagliari, 5 del Sud Sardegna, 3 della provincia di Nuoro, 3 di quella di Oristano. I tamponi in più eseguiti sono stati 5.601.

I pazienti ricoverati sono 550 (-20 rispetto al dato di ieri), 57 (-1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.877, 440 quelle in più guarite. Dei 27.142 casi positivi complessivamente accertati, 5.894 (+112) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.261 (+44) nel Sud Sardegna, 2.153 (+37) a Oristano, 5.416 (+144) a Nuoro, 9.418 (+68) a Sassari.