Covid, linea dura di Vespa: "Via sanitari che rifiutano vaccino"

Fotogramma

Linea 'dura' di Bruno Vespa sugli operatori sanitari che rifiutano di vaccinarsi contro il Covid 19. Ospite di Myrta Merlino a 'L'Aria che Tira' su La7, il conduttore di 'Porta a Porta' è stato categorico: "Gli operatori sanitari non vogliono vaccinarsi? Basta non farli più entrare in ospedale, non c'è nessun problema", ha detto il giornalista. Il commento di Vespa era in riferimento all'informazione data, nel corso del programma, dall'infettivologo Matteo Bassetti, che ha ricordato che ad oggi "è disposto a farsi il vaccino antinfluenzale un operatore sanitario su 4 o 5", e "forse arriveremo al 50% col vaccino anti-Covid".

"Una sua collega aveva molte riserve sui vaccini, ha detto che se lo sarebbe fatto dopo un anno. Allora io le ho detto che avrebbe dovuto mettersi in aspettativa per un anno. E lei ha fatto marcia indietro. Basta non farli più entrare in ospedale", ha aggiunto Vespa rivolgendosi a Bassetti.