Covid Piemonte, oggi 1.215 contagi e 89 morti: i dati

Sono 1.215 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte, secondo i dati contenuti nel bollettino di oggi. Si registrano altri 89 morti.

I nuovi casi sono pari al 6,9 % dei 17.493 tamponi eseguiti. Il totale dei casi positivi è pari a 188.387, di cui 16.596 ad Alessandria, 9.158 ad Asti, 6.521 a Biella, 26.074 a Cuneo, 14.659 a Novara, 99.400 a Torino, 7.097 a Vercelli, 6.302 a Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 997 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.583 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 257 (-9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.698 (- 63). Le persone in isolamento domiciliare sono 44.148. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.801.939 (+ 17.493), di cui 865.616 risultati negativi.

Il totale dei decessi sale a 7.302. Infine, i pazienti guariti sono complessivamente 132.982 (+3.993).