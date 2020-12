Covid Sicilia, 1065 nuovi contagi e 29 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 1065 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia scoperti nelle ultime 24 ore su 9974 tamponi effettuati. Sono invece 29 i morti e 1829 i pazienti dimessi o guariti.

In totale nell'isola al momento ci sono 35176 positivi al Coronavirus - 793 in meno rispetto a ieri - e di questi 1188 sono ricoverati in regime ordinario, 183 in Terapia intensiva e 33805 in isolamento domiciliare.