Covid Veneto, 3.817 nuovi casi e 77 morti: il bollettino

Sono 3.817 i nuovi casi da coronavirus in Veneto secondo l'ultimo bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 77 morti. Il totale dei positivi in regione dall'inizio dell''epidemia sale così a 200.607, il numero dei decessi a 5.069. Cala invece, se pur di poco, la pressione negli ospedali: in area medica sono ricoverati 2.945 malati Covid (-6 da ieri), in terapia intensiva 372 (-1). Gli attuali positivi in regione ad oggi sono 94.225 contro i 92.690 di ieri (+1.535). Le persone guarite dal virus sono 101.313.