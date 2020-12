Premi: a Rettrice 'Sapienza' consegnato 'Aila - Progetto Donna'

E' stato consegnato oggi alla neorettrice dell'Università Sapienza di Roma, professoressa Antonella Polimeni, il premio 'Aila' 'Progetto Donna'. La cerimonia della XIX edizione del premio, si legge in una nota, si è svolta nell’aula del Senato Accademico dell’ateneo alla presenza del presidente di Aila, professore Francesco Bove, del presidente del Comitato Scientifico Aila, professore Adriano Redler e della dottoressa Jessica Veronica Faroni, presidente del Comitato del Premio.

Il professore Bove ha ricordato l’impegno della Fondazione Aila per la sensibilizzazione alla consapevolezza della salute della donna, sottolineando l’importanza della prevenzione. “L’Università – ha dichiarato Bove – è la culla ed il vivaio per la formazione dei protagonisti del futuro della nostra società. Dalla 'Sapienza' escono medici, ingegneri, biologi, chimici, fisici, letterati, filosofi, geologi che costituiscono parte rilevante del tessuto connettivo e quindi il sostegno del Paese. Il Premio Aila va alla Rettrice Polimeni, oltre che per il suo curriculum di donna, per la sua grande competenza e visione, caratteristiche fondamentali in questo momento di pandemia per i progetti futuri ed il rilancio del Paese”.

La professoressa Polimeni ha ricordato il grande impegno dell’Aila, di cui ha seguito negli anni la sua attività, l’importanza della consapevolezza che deve essere sviluppata nelle scuole e nelle Università, per affrontare con maggiore responsabilità le problematiche di salute, in modo particolare per la donna, non solo riguardo alle patologie degenerative scheletriche, come l’osteoporosi e l’artrosi, ma anche tante altre, a partire dal papilloma virus, che richiedono, alla base, una grande informazione tra la popolazione.

La Rettrice ha dichiarato la disponibilità a realizzare un progetto, in collaborazione con l’Aila, di prevenzione nelle scuole e nelle Università, dando così un significato particolare alla giornata odierna, dichiarandosi onorata per il Premio ricevuto. Il Premio è stato presentato da Livia Azzariti, medico e divulgatrice medico, che ha elencato tutte le sedi in cui si è svolto il Premio, alla Camera dei Deputati, al Senato, in vari teatri, all’Auditorium Parco della Musica, all’ultima edizione a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019 fino alla consegna all’Università di Roma, in mancanza di pubblico per le norme anticovid.

Prima della consegna del Premio è intervenuto il professore Redler, che ha letto le motivazioni che hanno portato alla scelta della Polimeni. Prima donna ad essere stata eletta Magnifica Rettrice dopo 717 anni di storia della più grande Università europea, apprezzata dagli studenti per 'l’ascolto attivo', con un programma proiettato al futuro, avvicinando scienza e ricerca alla società e affermando con intelligenza, tenacia ed impegno il ruolo della donna a tutti i livelli. Poi è intervenuta la dottoressa Simonetta Ranalli, direttrice generale della “Sapienza”, che ha fatto gli onori di casa.

Di seguito è stata la volta della dottoressa Faroni che ha ribadito l’impegno della donna nella società e l’importanza della ricerca di continui stimoli per portare avanti progetti di salute al femminile, coinvolgendo le istituzioni e le parti più attive della società. Bove ha concluso ricordando la grande tradizione del Premio, che affronta le tematiche della donna da lungo tempo, avendo insignito illustri personaggi del mondo della cultura, della scienza, dell’informazione, dello spettacolo, della politica, veri testimonial della 'mission' Aila.