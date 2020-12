In uno spot Klaus Davi fa ballare narcos messicani e big mafia

È uscito oggi il nuovo video che fa ballare al ritmo della musica techno (il titolo del brano è “Der Mussolini” dei DAF) i big mondiali della mafia con lo scopo di promuovere il libro di Klaus Davi "I Killer della 'Ndrangheta" uscito lo scorso 24 novembre.

"Lo spot ha la durata di tre minuti - si spiega in una nota - È la prima volta che i capi dei cartelli messicani e colombiani vengono utilizzati in una campagna di comunicazione dal carattere ironico e dissacratorio. La creatività è stata curata dallo stesso Klaus Davi mentre la produzione è stata realizzata dall’emittente locale di Reggio Calabria RTV. Lo spot ritrae alcuni momenti in cui i mammasantissima del narcotraffico, dopo gli arresti delle forze dell’ordine, vengono tratti negli istituti di pena. I movimenti dei boss sono stati sincronizzati con il ritmo del brano dei DAF, un gruppo techno punk della scena tedesca dei primi anni ottanta".