Da Claudio Baglioni ad Al Bano, da Maurizio Costanzo a Renzo Arbore, passando per Gabriele Salvatores, Claudia Gerini, Francesco Pannofino e tanti altri. Nel video, realizzato da Telepace, i vip italiani fanno gli auguri a Papa Francesco per il suo compleanno, ognuno a suo modo ma tutti uniti da un grande affetto per il Pontefice.