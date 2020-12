Covid Lazio, 1.597 casi e 57 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Oggi nel Lazio si registrano 1.597 nuovi contagi da coronavirus (+377), 57 morti (+17) e il record dei guariti che sono +4.177. Aumentano i casi e le terapie intensive, calano i ricoveri. Lo annuncia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino.

"Roma città sale sopra i 700 casi (767). Il dato odierno supera di 109 casi il dato del giovedì della scorsa settimana. Un segnale negativo - sottolinea D'Amato - che potrebbe indicare una inversione di tendenza che dobbiamo evitare. Ora servono senza indugi misure nazionali".

Nella Asl Roma 1 sono 357 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tredici casi sono ricoveri. Si registrano dodici decessi in persone di 63, 67, 68, 71, 73, 76, 78, 82, 84, 84, 86 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 278 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dieci decessi in pazienti di 50, 71, 72, 82, 83, 83, 83, 84, 89 e 91 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 132 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette casi sono ricoveri. Si registrano due decessi in pazienti di 77 anni con patologie". "Nella Asl Roma 4 sono 52 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi in pazienti di 58, 85 e 86 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 144 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto - aggiunge l'assessore - Si registrano sette decessi in pazienti di 48, 55, 61, 66, 69, 85 e 90 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 179 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dieci decessi in pazienti di 60, 62, 73, 77, 79, 79, 82, 86, 90 e 93 anni con patologie.

Nelle province si registrano 455 casi e sono tredici i decessi nelle ultime 24 or - precisa l'assessore - Nella Asl di Latina sono 172 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi in pazienti di 71, 82, 86 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 157 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi in pazienti di 74, 87 e 100 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 94 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentasei i casi con link a convento di frati a Montefiascone dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano sei decessi in pazienti di 53, 60, 81, 87, 88, e 95 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 32 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.