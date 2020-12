Covid Piemonte, oggi 883 contagi e 80 morti: il bollettino

Foto Fotogramma

Sono 883 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 80 morti. I casi delle ultime 24 ore sono pari al 5,1% dei 17.249 tamponi eseguiti.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 189.270: sono 16.711 ad Alessandria, 9.247 ad Asti, 6.584 a Biella, 26.181 a Cuneo, 14.743 a Novara, 99.781 a Torino, 7.122 a Vercelli, 6.326 a Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.001 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.594 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 240 (-17 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.597 (-101). Le persone in isolamento domiciliare sono 41.706. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.819.188 (+17.249), di cui 871.067 risultati negativi.