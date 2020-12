Covid Toscana, oggi 636 nuovi casi: il bollettino

(Fotogramma/Ipa)

"I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 636 su 11.545 tamponi molecolari e 5.204 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

Nel post Giani, che pubblica una foto che lo ritrae nel nuovo centro Covid di Prato, inaugurato pochi giorni fa e che da ieri ospita i primi pazienti, scrive: "È un giovane di 29 anni il primo paziente del nuovo ospedale costruito dalla Regione in appena 29 giorni. Una struttura realizzata in tempi record per ridurre la pressione negli ospedali e superare l’emergenza: massimo impegno per la #Toscanasicura".