Covid Veneto, 1.554 positivi e 92 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 1.154 i nuovi positivi e 92 i morti a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore in Veneto. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa rendendo noti i dati contenuti nel bollettino.

Il totale dei positivi in Veneto dall'inizio dell'epidemia sale così a 205.609, il numero dei decessi totale è di 5161. In terapia intensiva sono ricoverati ad oggi 378 pazienti (+6) e 2953 nelle aree non critiche (più 8). Le persone guarite dal virus ad oggi sono 104.089