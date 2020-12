Covid, Viola: "In Veneto non va tutto bene, contagi aumentano"

(Foto Afp)

"Non è vero che da noi va tutto bene solo che troviamo più positivi perché facciamo più tamponi degli altri: non avremmo gli ospedali in crisi e un numero di morti così alto". Cosi l'immunologa dell'Università di Padova Antonella Viola commenta su Facebook i dati epidemiologici del Veneto cercando di spiegare il perché in Veneto i contagi da coronavirus aumentano.

"Quando si è deciso di attribuire alle varie Regioni i colori sulla base della diffusione del contagio e degli altri parametri identificati dal Governo, il Veneto partiva da un'alta diffusione del virus (numero di contagi e Rt) ma - ricorda Viola - è riuscito ad evitare la zona arancione grazie alla bontà degli altri indicatori (diagnostica e cura). Ma naturalmente il virus ha continuato a circolare anche a causa dei comportamenti scorretti di molti e dell'assenza di controlli. Quindi non c'è nessun mistero, semplicemente questo ci dice che i criteri vanno rivisti perché non funzionano bene, nel senso che vanno pesati in modo diverso se si vuole ridurre il contagio".