Morto di covid Donato Bilancia, serial killer delle prostitute

Foto Fotogramma

Donato Bilancia è morto a 69 anni di Covid. Il 'serial killer delle prostitute', come fu soprannominato, era stato condannato a 13 ergastoli per 17 omicidi commessi tra il 1997 e il 1998 in Liguria e Piemonte. Scontava la pena nel carcere di Padova.