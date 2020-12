Pescatori partiti da Libia, a Mazara sabato sera

"I due pescherecci sono appena partiti dalla Libia per l'Italia, l'arrivo dei pescatori è previsto al porto di Mazara intorno a sabato sera". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Mazara Salvatore Quinci. "Ho appena avuto la comunicazione ufficiale - dice - i due pescherecci sono già in viaggio. Siamo davvero felici". I pescatori sono stati liberati oggi dopo oltre 100 giorni di prigionia in Libia. La partenza da Bengasi è stata ritardata da problemi al motore di una delle due imbarcazioni.

"I pescherecci sono appena partiti dal porto di Bengasi. Evviva", il grido di gioia arrivato alle 17.50 nella sala giunta del Comune di Mazara. "Ci dicono che i nostri pescatori stanno lasciando la Libia", ha detto all'Adnkronos il cognato di Salvo Bernardo, uno dei pescatori liberati. "Quindi, dovrebbero arrivare a Mazara sabato notte, al massimo domenica all'alba, siamo troppo felici", ha aggiunto.