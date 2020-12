(Afp)

"Siamo pronti e credo che il 27 dicembre molti si vaccineranno in diversi paesi d’Europa. Non si era mai visto, in 9 mesi siamo arrivati alla produzione di un vaccino per la popolazione, ora siamo pronti anche noi in Europa". Lo ha detto il neo presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, ospite de 'L'aria che tira' su La7.