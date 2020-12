Coronavirus Lazio, 1.428 contagi e 74 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 1.428 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 74 morti. "Prevediamo un valore di Rt in aumento di poco sopra a 1" riferisce l'assessore alla Sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nel Lazio sono 77.159 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.780 ricoverati, 310 in terapia intensiva e 74.069 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 66.006, i decessi 3.230 e il totale dei casi esaminati è pari a 146.395.