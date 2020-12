Coronavirus Piemonte, 1.210 contagi e 79 morti: il bollettino

(Afp)

Sono 1.210 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 79 morti di cui 5 verificatesi oggi. I ricoverati in terapia intensiva sono 243 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.516 (- 81 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 40.286. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.841.358 (+ 22.170rispetto a ieri), di cui 879.688 risultati negativi.

Il totale è ora di 7.461 deceduti risultati positivi al virus. Nello specifico 1.144 Alessandria, 454 Asti, 318 Biella, 818 Cuneo, 623 Novara, 3.444 Torino, 354Vercelli, 236 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 139.129 (+2784 rispetto a ieri), 11.650 Alessandria, 7.079 Asti, 4.296 Biella, 18.423 Cuneo, 11.264 Novara, 75.059 Torino, 5.025 Vercelli, 5.014 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 642 extraregione e 677 in fase di definizione.