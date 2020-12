Covid Campania, 1.201 contagi e 56 morti: il bollettino

Sono 1.201 i nuovi casi di coronavirus resi noti oggi in Campania secondo il bollettino dopo l'analisi di 18.146 tamponi. Rispetto a ieri, sono stati registrati altri 56 morti.

Dei 1.201 nuovi casi, 114 sono sintomatici e 1.087 sono asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus nella regione dall'inizio della pandemia sono 178.728, mentre sono 1.878.169 i tamponi complessivamente processati.

Sono 56 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania, 22 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 34 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei morti in Campania dall'inizio della pandemia è 2.528. Sono 3.001 i nuovi guariti: il totale dei guariti in Campania è 91.503.