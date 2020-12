Covid Valle d'Aosta, Tar boccia stop ad aperture locali

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il Tar della Valle d’Aosta ha respinto la sospensiva richiesta dal Governo in merito alle misure per l’esercizio di bar, ristoranti e strutture ricettive, contenute nell’ordinanza del presidente della Regione dell'11 dicembre, per definire le misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza in attuazione della legge sulle aperture. A darne notizia una nota della Regione Valle d'Aosta.