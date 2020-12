Covid, Viola: "Sfruttiamo vacanza da scuola per lockdown"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Non ha assolutamente senso in questo momento discutere della riapertura delle scuole sulla base delle vaccinazioni. Prima di tutto perché non c'è un vaccino pediatrico e non ci sarà ancora per molto tempo. Poi perché comunque non ci sono abbastanza dosi per pensare di fare in tempi brevi una vaccinazione di massa. Serviranno anni. Che facciamo intanto? Teniamo chiuse le scuole? Questo è assurdo. Piuttosto rivediamo i parametri per determinare le zone gialle, arancioni e rosse e sfruttiamo i periodi di vacanza da scuola per lockdown totali. Dobbiamo trovare una strategia a lungo termine!". Lo suggerisce in un post su Facebook l'immunologa dell'Università di Padova Antonella Viola.