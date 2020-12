Flavio Briatore e la Rolls Royce in sosta vietata: "Bufala"

"Una bufala completa". Flavio Briatore smentisce la notizia relativa all'episodio di cui sarebbe stato protagonista ieri a Milano: la sua Rolls Royce, parcheggiata in sosta vietata, avrebbe bloccato il traffico in una via centrale.

"Ci sono notizie di un episodio a Milano ieri, avrei bloccato il traffico con una Rolls Royce in via Carducci alle 5 del pomeriggio, con la folla inferocita che mi urlava contro: una bufala completa", dice il manager dal suo profilo Instagram. "E' una bufala, io ero a Monaco e non vanno a Milano da almeno 20 giorni. Una bufala enorme, non controllano, non chiedono... vabbeh...".