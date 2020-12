Libia, al Comune di Mazara uno striscione con la scritta 'Bentornati a casa'

Da questo pomeriggio campeggia uno striscione con la scritta 'Bentornati a casa' con la bandiera italiana nell'aula consiliare del Comune di Mazara del Vallo (Trapani). Proprio nello stesso luogo in cui fino a ieri c'era lo striscione 'Riportateli a casa'. Intanto nella sala è un continuo via vai di parenti e amici che chiedono notizie sull'arrivo a Mazara dei due pescherecci liberati ieri. La data di arrivo previsto è per domenica in tarda mattinata.