Vaccino Covid, 9.750 dosi in Italia il 26 dicembre

(Foto Afp)

Arriveranno il 26 dicembre in Italia le prime 9.750 dosi di vaccino Pfizer. E' quanto ha fatto sapere, secondo quanto si apprende, il commissario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri durante la riunione in corso tra governo e regioni. Le dosi arriveranno all'ospedale Spallanzani di Roma e da lì saranno poi inviate in tutte le regioni in modo da poter far partire le vaccinazione, in maniera simbolica, in tutta Italia nel giorno del Vaccine day europeo, ovvero il 27 dicembre.