Assembramenti per lo shopping, a Roma chiusa via del Corso

Nell'ultimo weekend prima di Natale, e prima dell'entrata in vigore delle nuove restrizioni, è corsa allo shopping. A Roma per evitare il rischio di assembramenti, visto l’eccessivo afflusso di persone da Piazza del popolo verso via del Corso, il varco del tridente, in largo Goldoni, è stato chiuso. Il provvedimento rientra nella strategia messa a punto nel nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine la sicurezza pubblica che si è svolto giovedì scorso, presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi.