Coronavirus Lazio, 1.410 contagi e 41 morti: il bollettino

(Afp)

Sono 1.410 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi su 15mila tamponi. Da ieri sono stati registrati altri 41 morti, mentre i guariti sono 1.939. "I casi a Roma città tornano sotto i 700 (631)" riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, che invita a "mantenere il massimo rigore ed evitare gli assembramenti durante lo shopping". "Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive - conclude -. Il rapporto tra positivi e tamponi è stabile al 9%.

Nel Lazio sono 76.589 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.773 ricoverati, 306 in terapia intensiva e 73.510 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 67.945, i decessi 3.271 e il totale dei casi esaminati è pari a 147.805.

Nel dettaglio, il bollettino di oggi registra: nella Asl Roma 1, nelle ultime 24 ore, sono 297 i casi, si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventidue casi sono ricoveri. Si registrano nove decessi 63, 81, 81, 82, 82, 85, 86, 86 e 94 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 246 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi di 81, 82 e 87 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 88 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sei casi sono ricoveri. Si registrano due decessi di 69 e 92 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 58 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 84 e 85 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 134 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 62, 72, 74, 78 e 94 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 222 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventinove i casi con link a Rsa Angeli Custodi di Nettuno e 21 i casi con link a casa di riposo Domus S. Rita di Ardea. Sono in corso le indagini epidemiologiche. Si registrano 6 decessi di 78, 79, 79, 81, 88 e 94 con patologie.

Nelle province si registrano 365 casi e sono 14 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 159 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 66, 70, 87, 88, 89, 89 e 99 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 105 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 66, 81 e 83 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 80 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinquanta i casi con link al convento di suore a Tuscania dove si è conclusa l’indagine epidemiologica. Si registrano quattro decessi di 74, 75, 83 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 21 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.