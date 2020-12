Coronavirus Veneto, 3.834 contagi e 114 morti: il bollettino

(Afp)

Sono 3.834 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi dal governatore Luca Zaia. Da ieri sono stati registrati altri 114 morti. "In Veneto sono stati eseguiti 3,1 milioni di test molecolari, 1,5 milioni di rapidi - spiega durante una conferenza stampa on line -. I test molecolari effettuati nelle ultime 24 ore sono 18.924, i rapidi 39.877 per un totale di 58.801 tamponi nelle ultime 24 ore. Su questi tamponi i positivi nelle ultime 24 ore sono 3.834 pari al 6,52%".

"I positivi totali sono 213.054 da inizio della pandemia, gli attuali sono 97.816. I ricoverati sono 3.213, 369 in terapia intensiva (+4), 2.844 in area non critica (-89), 5.382 +114 i decessi, i dimessi sono 9.415 (+170)" conclude Zaia.