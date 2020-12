Covid Liguria, 271 nuovi casi e 12 morti

(afp)

Sono 271 i nuovi casi positivi al coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore in Liguria e 12 le vittime. Sono 4.041 tamponi molecolari e 2.496 tamponi antigenici rapidi effettuati. Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti in una diretta Facebook sull'emergenza coronavirus. "I numeri continuano a scendere, vuol dire che la Regione sta reagendo bene e non ci sono sostanziali inversioni di tendenza rispetto alla curva del virus anche in queste giornate che c'è più movimento", ha sottolineato Toti.

Gli isolamenti domiciliari sono -356. "Negli ospedali siamo scesi a -773 malati, diminuiscono quindi il numero degli ospedalizzati e le terapie intensive sono una settantina. Calano insomma i ricoverati in generale", ha aggiunto Toti.

Quanto ai vaccini, arriveranno in Liguria il 27 dicembre. "Già in mattinata ci saranno i primi vaccinati a Genova", ha spiegato Toti. "E poi non ci fermeremo: 28, 29, 30 si continuerà a vaccinare fino a quelle alle 60mila dosi di vaccino che entro le prime tre settimane di gennaio dovrebbero essere inoculate ad altrettanti cittadini", innanzitutto al personale sanitario e al personale delle Rsa.