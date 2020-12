Ragazze investite a Roma, un anno fa la morte di Gaia e Camilla

di Assunta Cassiano e Daniele Dell'Aglio

Arriva quasi a un anno esatto dall'incidente mortale la sentenza di condanna a otto anni in rito abbreviato per Pietro Genovese, il 20enne che nella notte tra il 21 e 22 dicembre scorso mentre era alla guida della suo suv in Corso Francia, a Roma, investì e uccise le due sedicenni Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli. Ecco in sintesi le tappe principali della vicenda.

21-22 dicembre 2019: subito dopo il violento e tragico incidente che non lascia scampo alle due ragazze, viene sequestrato il cellulare di Genovese per verificare se il ragazzo stesse usando il telefonino mentre era al volante. Sequestrata per accertamenti tecnici anche l'auto che il ventenne guidava mentre il giovane è stato già sottoposto ai test tossicologici e si attendono i risultati.

23 dicembre 2019: Genovese, figlio del regista Paolo, viene indagato a piede libero per omicidio stradale. Sul ponte dell'Olimpica all'altezza di Corso Francia gli amici delle due vittime appendono uno striscione con scritto "Gaia e Camilla sempre con noi". I primi risultati dell’autopsia disposta dal pm rivelano che le due 16enni sono morte sul colpo. Non ci sono segni di trascinamento, il che esclude inoltre che le due ragazze siano state colpite da altre auto di passaggio.

26 dicembre 2019: il 20enne viene arrestato e per lui il gip dispone i domiciliari. A Genovese viene riscontrato un tasso alcolemico dell'1,4 oltre a tracce di varie sostanze stupefacenti e in passato era stato trovato in possesso di droga per uso personale. "Pietro Genovese si era messo alla guida dell'autovettura, nonostante avesse assunto bevande alcoliche e nonostante in passato gli fosse stata già ritirata la patente di guida per violazioni del codice della strada. Questo comportamento dimostra noncuranza, se non addirittura disprezzo verso i provvedimenti e i moniti dell'autorità amministrativa e di pubblica sicurezza ed è sintomo di una personalità incline alla violazione delle regole" scrive il gip Bernadette Nicotra nell’ordinanza. Viene esclusa però l’aggravante della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: le tracce "riscontrate sebbene presenti ben potevano essere state assunte da Genovese in epoca precedente" scrive il gip. Genovese quella notte guidava con "imprudenza e imperizia" e "teneva una velocità superiore al limite consentito di 50 Km/h" sottolinea il gip. Infine, nell’incidente mortale, ha influito anche "un'illuminazione 'colposamente' insufficiente".

27 dicembre 2019: è il giorno dei funerali di Gaia e Camilla. Amici, parenti, compagni di classe e tanti cittadini comuni si ritrovano nella parrocchia del Preziosissimo Sangue, in via Flaminia Vecchia. Le telecamere restano fuori. "Siamo abituati a vivere tra tecnologie e innovazione eppure brancoliamo nel buio ed è quello su cui dobbiamo riflettere: su questa ora buia" dice il parroco don Gianni Matteo Botto nel corso dell'omelia, sottolineando "l'insensatezza di ciò che è avvenuto".

2 gennaio 2020: "Sono partito con il verde" ribadisce Genovese davanti al gip nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Il giovane ricostruisce la notte dell’incidente, prima la serata a casa di amici per festeggiare il ritorno di un amico dall’Erasmus e poi i momenti del tragico incidente.

3 gennaio 2020: la Procura dispone una maxi consulenza per ricostruire la dinamica dell’incidente, allo scopo di accertare la velocità a cui procedeva il suv guidato da Genovese, il funzionamento dei semafori, il punto di impatto e in particolare se le due giovani fossero o meno sulle strisce pedonali. Nell’ambito delle indagini inoltre, sarà ascoltato uno dei due amici del 20enne che era seduto in auto accanto a lui e un automobilista che poco prima dell’incidente riuscì, frenando, a evitare le due ragazze mentre attraversavano la strada.

8 aprile 2020: la Procura capitolina chiede il giudizio immediato per Genovese con l’accusa di omicidio stradale plurimo.

4 giugno 2020: la difesa del 20enne deposita la richiesta di rito abbreviato. Intanto, secondo una consulenza depositata dall'avvocato Cesare Piraino, legale della famiglia di Camilla Romagnoli, emergerebbe che l’investimento sarebbe avvenuto "sulle strisce pedonali".

28 settembre 2020: il pm di Roma Roberto Felici chiede una condanna a 5 anni per Genovese. Nello stesso giorno, in udienza, il 20enne rende dichiarazioni spontanee. "Non ho visto le ragazze, ricordo di essere partito col semaforo verde" afferma.

30 ottobre 2020: il gup Gaspare Sturzo, nel giorno in cui era attesa la sentenza, decide invece di ascoltare in aula i testimoni dell’incidente e i periti che hanno svolto le consulenze tecniche. Le audizioni vengono fissate per il 4 e 14 novembre.

19 dicembre 2020: Genovese viene condannato in rito abbreviato a 8 anni. Il pm Roberto Felici aveva ribadito una richiesta di condanna a 5 anni.