Raggi assolta: "Ora tanti riflettano, anche dentro M5S"

"Questa è una mia vittoria e del mio staff, delle persone che mi sono state a fianco in questi quattro lunghi anni di solitudine politica ma non umana. Credo che debbano riflettere in tanti, anche e soprattutto all'interno del MoVimento 5 Stelle. Ora è troppo facile voler provare a salire sul carro del vincitore con parole di circostanza dopo anni di silenzio". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi dopo la sentenza della Corte d’Appello che ha confermato la sua assoluzione nel processo per falso in relazione alla nomina (poi ritirata) nell'autunno del 2016 di Renato Marra a capo del Dipartimento Turismo del Campidoglio.