Suarez sentito dal pm di Perugia, deposizione calciatore in spagnolo

Foto Ipa/Fotogramma

Luis Suarez, sentito come persona informata dei fatti dai Pm della procura di Perugia nell'ambito dell'inchiesta sull'esame di italiano sostenuto dallo stesso calciatore all'Università per Stranieri per ottenere la cittadinanza, ha deposto in spagnolo e in videoconferenza insieme al suo manager. L'inchiesta è stata aperta dopo l'esame sostenuto da Suarez per ottenere la cittadinanza italiana.