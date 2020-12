Foto Ipa/Fotogramma

Luis Suarez è stato sentito dai Pm di Perugia che indagano sul suo esame di italiano all'Università per Stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza. Il calciatore è stato ascoltato in videoconferenza come testimone insieme al suo manager. Al momento, a quanto apprende l'Adnkronos, la sua posizione rimane immutata come persona informata sui fatti.