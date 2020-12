Terremoto, scossa a Reggio Calabria: magnitudo 3.9

Un forte terremoto è stato registrato alle 11.57 in provincia di Reggio Calabria. Il sisma, di magnitudo 3.9 con profondità di 18 km, ha avuto come epicentro Roccaforte del Greco (Rc). Alle 12.12, con epicentro lo stesso piccolo centro del reggino, si è verificata una seconda scossa di magnitudo 2.6, mentre in mattinata, alle 6.37, sempre a Roccaforte del Greco, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva registrato un primo terremoto di magnitudo 2.8.