Zangrillo: "Bello salvare vite mentre sciacalli sparano cazzate in tv"

(Fotogramma)

"Che figata salvare vite umane mentre gli sciacalli che non hanno mai tenuto la mano a un malato sparano cazzate in televisione". E' il tweet del professor Alberto Zangrillo, Prorettore dell'Università San Raffaele di Milano, che commenta il messaggio di ringraziamento di un utente.Nel tweet, si fa riferimento alle condizioni di una paziente che "finalmente vede la luce in fondo al tunnel. È lunga. Ma si vede la luce. Grazie Zangrillo. Sei sempre il migliore di tutti. Il tuo coraggio, la tua preparazione e la tua lucida follia siano di insegnamento per tutti noi".