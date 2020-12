Coronavirus Abruzzo, oggi 216 contagi: i dati

Foto Afp

Sono 216 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo, secondo il bollettino di oggi del ministero della Salute. Si registrano altri 4 morti. Il totale degli attualmente positivi è di 13.040: 557 ricoverati con sintomi, 42 in terapia intensiva e 12.441 in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi/guariti è di 19.307. Dall'inizio dell'emergenza nella regione hanno perso la vita 1.124 persone, mentre i casi totali sono 33.471. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.068 tamponi.