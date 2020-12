Coronavirus Campania, oggi 891 contagi: il bollettino

Foto Fotogramma

Sono 891 i nuovi casi di coronavirus in Campania, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 11 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.109 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sui tamponi processati è pari al 6,3%. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall'inizio della pandemia è 180.568, mentre il totale dei tamponi processati è 1.908.017.

Per quanto riguarda i decessi, in una nota si specifica che 4 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 7 in precedenza, ma registrati ieri. Sono 1.104 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 94.031. In Campania sono 119 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.554 i posti letto di degenza occupati da pazienti Covid, su un totale di 656 posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale e 3.160 posti letto di degenza disponibili tra posti letto Covid e offerta privata.