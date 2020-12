Covid Lombardia, 1.795 contagi e 49 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 1.795 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia resi noti oggi, 20 dicembre, secondo i dati diffusi nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 49 morti che portano il totale a 24.379 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

A fronte di 22.421 tamponi effettuati, specifica la regione, tra 1.795 nuovi positivi, 165 sono 'debolmente positivi'. Il un rapporto positivi/tamponi pari all'8%. In totale sono stati effettuati complessivamente 4.629.812 tamponi.

Aumenta il numero di pazienti guariti/dimessi: sono 366.058 (+618), di cui 4.562 dimessi e 361.496 guariti mentre calano quelli in terapia intensiva: 583 (-9) e i ricoverati non in terapia intensiva scendono a 4.341 (-154).