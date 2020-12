Mazara, il pescatore: "Hanno sparato in aria, pensavamo di morire" - Video

"Siamo stati trattati malissimo, ci facevano dormire a terra. Cibo scadente. E' stato terribile". Così, rispondendo alle domande dei cronisti, Onofrio Giacalone, uno dei 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati con i loro pescherecci in Libia per oltre 100 giorni e oggi finalmente tornati in Italia.

"Non sapevamo nulla di ciò che accadeva in Italia- dice - ci tenevano all’oscuro di tutto". E ancora: "Hanno sparato per aria, ci siamo spaventati a morte. Pensavamo di morire. Dormivamo a terra - dice - e abbiamo avuto tanta paura".