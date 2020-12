Nuova variante Covid, Galli: "In Italia non si è ancora vista"

Foto Afp

"In Italia per il momento, che io sappia" la nuova variante del coronavirus individuata in Inghilterra "non è stata vista, anche dai miei collaboratori che continuano a fare sequenze questa non è stata vista". Lo assicura all'Adnkronos il professor Massimo Galli, responsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano.

"Le prime sequenze datate della variante in Gran Bretagna risalgono al 20-21 settembre - sottolinea Galli - La variante è cresciuta nelle ultime 4-5 settimane come diffusione ma mi sembra evidente che se doveva scavalcare la Manica lo ha già fatto. Non dobbiamo fare allarmismi inutili su qualcosa che è già accaduto".

"Il dato fondamentale - precisa Galli - è che non si tratta di una variante che dà una malattia più grave, sembra essere particolarmente efficiente nell’essere trasmessa. Ma vuol dire che è più efficiente nel senso che si trasmette di più o è che più efficiente delle altre nell’essere trasmessa? Probabilmente vale la seconda, ed è facile che in determinate aree della Gran Bretagna abbia rimpiazzato le altre varianti".