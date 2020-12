Pescatori Mazara già in acque territoriali, arrivo in mattinata

Arriveranno, come previsto, alle ore 10, nonostante la forte pioggia che dall'alba di oggi cade sulla zona, i due pescherecci 'Antartide' e 'Medinea', al porto di Mazara del Vallo (Trapani). Le imbarcazioni con i 18 pescatori a bordo sono già in acque territoriali. Al porto nuovo è già tutto pronto con i gazebo montati dalla Capitaneria di porto.

Ultima cena sui pescherecci, ieri sera, prima dell'approdo a Mazara. La cena è stata offerta dalla Marina Militare e dall'equipaggio della nave "Carlo Margottini" che scorta da due giorni i due pescherecci. Insieme con la cena è arrivato anche un biglietto con su scritto 'Bentornati a casa'.

C’è intanto fermento e tanta emozione al porto nuovo di Mazara dove sono attesi i due pescherecci mazaresi liberati giovedì mattina in Libia. I parenti sono già tutti arrivati. "Non vedo l’ora di abbracciare mio figlio", dice Anna Giacalone. "Non sto nella pelle - aggiunge - questi giorni non passavano mai. Finalmente ci siamo". Piove ininterrottamente da ore a Mazara. I giornalisti sono stati spostati sotto alcuni gazebo. I parenti sono gli unici ammessi.

"Siamo stati tutta la notte al telefono con il mio comandante Pietro Marrone. Abbiamo pianto e riso tanto", ha detto Marco Marrone, l’armatore del peschereccio Medinea. "Oggi è il nostro Natale lo abbiamo anticipato di qualche giorno", dice ancora Marrone, accompagnato dalla fidanzata Caterina che in questi mesi ha lottato insieme com le famiglie dei pescatori.