Pescatori Mazara, mamma Rosetta: "Pietro ha avuto paura, ora potrò riabbracciarlo" - Video

"Hanno sofferto tanto e avevano paura ma ora è tutto finito, finalmente potrò riabbracciare mio figlio Pietro". Lo ha detto Rosetta Ingargiola, la madre 74enne di Pietro Marrone, il Comandante della ‘Medinea’ in arrivo al porto di Mazara (VIDEO). "Ma anche se è adulto lui stava con la speranza che io gli dessi forza. E gliel’ho data". E ha aggiunto: "Le donne di Mazara sono fortissime. Noi Non li abbiamo mai abbandonati, abbiamo lottato giorno e notte. Ho accompagnato mio figlio qui il 26 agosto e dopo quattro mesi sono qui per riprenderlo", ha aggiunto.

"C’è tanta paura del mare e dei sequestri mio figlio mi ha detto: ‘la morte dove mi vuole mi trova’.