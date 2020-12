Vaccino covid, Galli: "Medici rifiutano? Devono cambiare mestiere"

(Fotogramma)

Medici e infermieri non dovrebbero dire no al vaccino contro il coronavirus. E' netta la posizione del professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. "Chi fa una professione di ordine sanitario e ha incarichi di pubblico servizio non può permettersi di essere riluttante. Chi si rifiuta di fare una cosa di questo genere, deve fare un passo indietro e cambiare mestiere", dice intervenendo a L'aria di domenica.

"Bisogna organizzarsi e creare il massimo del consenso, della comprensione e dell’adesione. Non mi illudo che il consenso sia totale, credo che dibattere troppo su questo offra spazio a posizioni dei no-vax, degli esitanti, di chi ha in mente cospirazioni di vario tipo", aggiunge. "Se potessimo evitare di dare spazio, sarebbe una grandissima cosa. Mi sento molto tollerante nei confronti della gente comune, con cui è giusto interagire per spiegare. Sono meno tollerante nei confronti di certe poszioni in certe professioni", spiega.