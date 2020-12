Covid Lazio, oggi 1.205 contagi e 500 a Roma: bollettino

Foto Fotogramma

Sono 1.205 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 42 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12mila tamponi (-1.344 rispetto a ieri). In lieve calo i nuovi positivi (-8), mentre aumentano i decessi (+21). Il rapporto tra i positivi e i tamponi è al 9%. I casi a Roma città sono stabili a quota 500.

Nel Lazio sono in tutto 76.492 i casi attualmente positivi al Covid-19, di cui 2.720 ricoverati, 307 in terapia intensiva e 73.465 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 70.397, i decessi 3.334 e il totale dei casi esaminati è pari a 150.223.

"Secondo le modalità inserite nell'ordinanza del ministro della Salute Speranza, è stato avviato lo screening per chi è rientrato negli ultimi 14 giorni dal Regno Unito, ovvero dal 6 dicembre scorso. La persona dovrà comunicare il suo ingresso al numero verde 800.118.800 e recarsi con tessera sanitaria e carta d'imbarco presso uno dei drive-in del sistema sanitario regionale oppure procedere autonomamente e con oneri a proprio carico a sottoporsi al test in una delle farmacie o laboratori aderenti (elenco sul sito salutelazio.it)", rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.