Natale, Urban Vision lancia #Augurisenzaconfini

Quest'anno gli auguri di Natale sono ancora più importanti. In un contesto che ci vede limitati nelle interazioni tradizionali tipiche delle festività, Urban Vision, media Company leader nel fundraising finalizzato alla tutela del patrimonio culturale e alla riqualificazione di aree urbane, lancia #AUGURISENZACONFINI, la campagna che regala alle persone la possibilità di inviare i propri auguri di Natale in formato maxi digital out of home.

Si tratta, si legge in una nota, di una "'call to action' per lanciare un messaggio positivo e per avvicinare simbolicamente le persone tra regioni e città diverse, senza confini, per riversare nelle strade e nelle piazze gli auguri di un’Italia che è ancora unita nelle emozioni e nel volersi dire 'auguri'".

Attraverso una 'landing page' dedicata è possibile caricare la propria foto assieme a un messaggio d’auguri personalizzato, creando così una cartolina digitale che viene mandata on air sui maxi schermi Urban Vision a Roma e a Milano. Si potrà partecipare fino al 23 dicembre, la campagna è già on air e proseguirà sui maxi led fino al 6 gennaio 2021.

I led interessati su Milano sono quelli in: piazza San Babila, Corso Venezia, via Dante, circuito Line in corrispondenza dei cantieri della M4, Alzaia Naviglio Grande 26. I led interessati nella città di Roma sono quelli in: Campo de’Fiori, via Condotti, via del Corso. Tutte le foto della campagna verranno raccolte nel feed della pagina Instagram @augurisenzaconfini