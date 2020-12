Variante Covid, infettivologo Andreoni: "Non merita tanto clamore"

Afp

La variante inglese del coronavirus Sars-CoV-2 "non merita tutto il clamore che gli viene dato" secondo Massimo Andreoni, direttore Uoc Malattie infettive all'università di Roma Tor Vergata, intervenuto alla trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus.

"Serve sempre quel minimo di cautela indispensabile rispetto a notizie che iniziano a circolare prima ancora che ci siano pubblicazioni scientifiche", sottolinea l'esperto. "Questa sarà la decima, 15esima variante del virus di cui si parla - ricorda - Adesso si descrive una variante che si trasmette più facilmente. La mia impressione è che questo è un virus Rna, quindi ha una grande capacità di mutare per sua natura. Se si diffonde un po' di più, ma clinicamente non è più aggressivo, è interessante, ma" appunto "non merita tutto il clamore che gli viene dato. Ai fini della cura", per Andreoni la variante Gb "dovrebbe rispondere ai pochi farmaci che abbiamo in questo momento a disposizione".