Variante Covid, paziente italiano in isolamento nella sua abitazione

(Fotogramma/Ipa)

Non è ricoverato al Policlinico militare del Celio ma si trova in isolamento nella propria abitazione, a quanto apprende l'Adnkronos, il primo paziente italiano affetto dalla variante inglese del coronavirus. Il campionamento del ceppo proveniente dall'Inghilterra è stato effettuato durante le analisi al Policlinico militare del Celio, dove è stata isolata questa variante del covid. Si tratta di una donna, attualmente in isolamento fiduciario insieme al suo convivente. Entrambi erano rientrati in Italia nei giorni scorsi dalla Gran Bretagna.